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        Uşakspor, Mikail Bura ile imzaladı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Uşakspor, Hollanda'dan gurbetçi oyuncu Mikail Bura Akarsu'yu kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:25
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        Uşakspor, Mikail Bura ile imzaladı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Uşakspor, Hollanda'dan gurbetçi oyuncu Mikail Bura Akarsu'yu kadrosuna dahil etti. Son olarak Almanya'nın Werder Bremen III takımında top koşturan 23 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Gurbetçi orta saha oyuncusu Mikail Bura Akarsu kulübümüzle 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine kulübümüzde üstün başarılar dileriz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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