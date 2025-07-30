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        Uşak'ta yanan saman kamyonundaki çift ağır yaralandı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde alev alan saman yüklü kamyonetteki çift ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 00:51 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:51
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        Uşak'ta yanan saman kamyonundaki çift ağır yaralandı
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde alev alan saman yüklü kamyonetteki çift ağır yaralandı.

        A.D. (39) yönetimindeki 64 FP 680 plakalı saman yüklü kamyonette Hanoğlu Köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vücudunda yanıklar oluşan sürücü A.D. ve kamyonette bulunan eşi S.D. (37) Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çift, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        Kamyonet ise kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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