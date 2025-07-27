Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta meşelik alan ve ormanda çıkan 2 yangın kontrol altına alındı

        UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde dün biri meşelik diğeri ise ormanda çıkan yangınlar, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta meşelik alan ve ormanda çıkan 2 yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde dün biri meşelik diğeri ise ormanda çıkan yangınlar, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Ketenlik köyü yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında biri meşelik alan, diğeri ise ormanda 2 ayrı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan 5 helikopter, karadan ise 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

        5 EV, 4 AHIR ZARAR GÖRDÜ, KETENLİK KÖYÜ TAHLİYE EDİLDİ

        Yangında ilçenin Gerdanlar Mahallesi'ndeki 2 ev ve 2 ahır, Tekeli Mahallesi'nde ise 3 ev ve 2 ahır zarar gördü. Ketenlik köyü ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışmasına ara verildi.

        Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler tekrar çalışmaya başladı. Alevlere 5 helikopter 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve 599 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!

        Benzer Haberler

        Uşak'ta meşelik ve orman yangını (2)
        Uşak'ta meşelik ve orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Uşak'ta meşelik ve orman yangını
        Uşak'ta meşelik ve orman yangını
        GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
        Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
        Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
        Uşak'ta meşelik yangını 16 saat sonra kontrol altında
        Uşak'ta meşelik yangını 16 saat sonra kontrol altında