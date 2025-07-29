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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan yerli bek atağı: Taha Şahin! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan yerli bek atağı: Taha Şahin!

        Yabancı sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Onur Bulut'un takımdan ayrılmasıyla birlikte yerli alternatifler için de harekete geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:39
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        Beşiktaş'tan yerli bek atağı!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin’i gündemine aldı.

        Henüz resmi görüşmeler başlamazken, genç futbolcunun Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

        Yönetim, transfer önceliğini sol kanat ve diğer kritik bölgelere önem verse de, yerli sağ bek takviyesi için de kısa süre içinde girişimde bulunacak.

        Çaykur Rizespor cephesi ise Taha Şahin için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduklarını aktardı.

        Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibiyle 37 maça çıkan Taha Şahin, 9 asistlik performans sergiledi.

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