Beşiktaş'tan yerli bek atağı: Taha Şahin!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin’i gündemine aldı.

Henüz resmi görüşmeler başlamazken, genç futbolcunun Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Yönetim, transfer önceliğini sol kanat ve diğer kritik bölgelere önem verse de, yerli sağ bek takviyesi için de kısa süre içinde girişimde bulunacak.

Çaykur Rizespor cephesi ise Taha Şahin için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduklarını aktardı.