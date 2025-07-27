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        Uşak'ta şantiyede toprak altında kalan 2 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı

        Uşak'ta hazır beton şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:26
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        Uşak'ta şantiyede toprak altında kalan 2 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı
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        Uşak'ta hazır beton şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

        Bu sırada 4 kişi toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Toprak altından çıkarılan Kemal Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan Yaşar D, H.K. ve A.E. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaşar D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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