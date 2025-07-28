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        Banaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:36
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        Banaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda 16 gram esrar, 18 kök kenevir ve 1 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        H.A. (46) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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