Banaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda 16 gram esrar, 18 kök kenevir ve 1 sentetik ecza hap ele geçirildi.

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