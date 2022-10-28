Banaz’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları fener alayıyla başladı

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UŞAK (AA) – Banaz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri fener alayıyla başladı.

Şehitler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nden başlayan fener alayı Kültürpark’taki Atatürk anıtının önünde sona erdi.



Marşlar eşliğinde havai fişek gösterisi sunuldu.



Etkinliğe kaymakam Musa Aydemir, belediye başkanı Zafer Arpacı, emniyet müdürü Şahap Köse, jandarma komutanı Zülfü Eren Can'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Fener alayının sona ermesinin ardından Belediye Kültür Sarayı’nda Neva Musiki Derneği Korosu konser verdi.

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