Siparişlere yetişemeyen kadın arıcı çözümü "sözleşmeli arıcılık"ta buldu

MEHMET ÇALIK - Bankacılık mesleğini bırakarak arıcılığa başlayan Uşaklı girişimci Sevgi Demir Yılmaz, gelen siparişlere cevap veremeyince üretimi artırmak amacıyla "sözleşmeli arıcılık" modelini hayata geçirdi.

Uşak'ta yaşayan 42 yaşındaki Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıbbı Sekreterlik Bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılında özel bir bankada çalışmaya başladı.

Burada şube müdür yardımcılığı görevine kadar yükselen Yılmaz, baba mesleği arıcılığı devam ettirmek ve kendi işini kurmak için 2018 yılında çalıştığı bankadan kendi isteğiyle ayrıldı.

Aynı yıl, babasının ve kardeşinin desteğiyle Karahallı ilçesinde 40 kovanla arıcılığa başlayan Yılmaz, kendisine ait markayı tescil ettirdi.

Kovan sayısını 150'ye kadar çıkaran Yılmaz, siparişlere yetişemeyince 6 ay önce kendi üretiminin yanı sıra "sözleşmeli arıcılık" modeline geçti. Girişimci kadın, bu yöntemle İzmir'in Ödemiş ilçesinde arıcılık yapan iki üreticiyle anlaşma yaptı. Yılmaz'ın hedefi ise sözleşmeli arıcılıkta daha fazla üreticiye ulaşabilmek.

Bu modelle belli denetimlerden geçirdiği ürünleri müşterileriyle buluşturan Yılmaz, bir yandan da kendi üretimine devam ediyor. Yılmaz, koruyucu kıyafetlerini ve eldivenlerini giyerek kovanlarının bakımını yapıyor, üretim dönemlerinde ise ailesinden destek alıyor.