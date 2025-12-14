TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Uşak'ta toprağa verildi

Cenaze törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya ve Karahan ailesinin yakınları katıldı.

Daha sonra Karahan ailesi, Karahallı Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul etti.

