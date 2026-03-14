AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, partisinin Uşak'taki iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Bugün CHP'ye baktığımızda Türkiye'nin büyümesini konuşan bir siyaset değil, Türkiye'nin başarılarını küçümseyen bir siyaset görüyoruz. Onlar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını, şehirlerimizde yapılan yatırımları, milletimizin ortaya koyduğu iradeyi görmezden geliyorlar." dedi.



Tuncer, partisinin Uşak İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen "vefa iftarı" programına katıldı.



Burada konuşan Tuncer, partinin kurulduğu günden bu yana emek veren ve hizmet eden herkese teşekkür etti.



AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana yürüttüğü eser ve hizmet siyasetinin kararlılıkla sürdürüleceğini söyleyen Tuncer, milletin koyduğu her hedefi gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.



Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede birçok çatışmanın yaşandığına dikkati çeken Tuncer, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın sadece bölgede değil, tüm dünyada ciddi tahribata yol açtığını kaydetti.



CHP'yi eleştiren Tuncer, "Bugün CHP'ye baktığımızda Türkiye'nin büyümesini konuşan bir siyaset değil, Türkiye'nin başarılarını küçümseyen bir siyaset görüyoruz. Onlar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını, şehirlerimizde yapılan yatırımları, milletimizin ortaya koyduğu iradeyi görmezden geliyorlar. Bugün Türkiye, kendi İHA'sını, SİHA'sını üreten, göklerde kendi mühendislerinin imzasını taşıyan teknolojilerle var olan güçlü bir ülkedir. Bugün Türkiye AKINCI'sıyla, KIZILELMA'sıyla, ANKA'sıyla, BAYRAKTAR TB2'siyle savunma sanayisinde dünyanın konuştuğu bir noktaya gelmiştir. Bir zamanlar bize 'Yapamazsınız.' diyenlere rağmen bugün Türk mühendisleri gökyüzünde kendi imzasını atmaktadır." ifadelerini kullandı.



Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama bakıyorsunuz CHP Genel Başkanı çıkıyor, İHA'ların, SİHA'ların deneme uçuşları için Sinop'ta balıkların rahatsız olduğunu söylüyor. Milletimizin güvenliği için yapılan bir çalışmaya bile böyle yaklaşan bir zihniyete bizler çok karşıyız. Öyle biliyoruz ki, güçlü Türkiye demek, bağımsız Türkiye demektir. Güçlü savunma sanayi demek, bu milletin geleceğini kendi iradesiyle koruyabilmesi demektir. Çünkü CHP siyaseti yıllardır aynı noktada duruyor. İtiraz var, eleştiri var ama vizyon yok. Oysa biz AK Parti olarak siyaseti engel çıkarmak için değil, milletin önünü açmak için yapıyoruz. Milletin gönlünde yer edinebilmek için yapıyoruz. Onlar eski Türkiye'nin alışkanlıklarını savunurken, biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Onlar, krizden siyaset üretmeye çalışırken biz eser ve hizmet siyasetimizle milletimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. İşte bu yüzden bugün Türkiye çok güçlüdür, özgüvenlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da güçlü bir şekilde dile getirdiği gibi 'Türkiye artık eski Türkiye değildir. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın.' sözleri bize ne kadar güçlü ve özgüvenli bir Türkiye'de yaşadığımızı anlatıyor."



Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde krizleri derinleştiren değil, sorumluluk alan bir anlayışla hareket ettiğini kaydeden Tuncer, dünyanın neresinde olursa olsun mağdur edilen ve zulüm görenlerin yanında olduğunu ifade etti.



Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayiye, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe kadar birçok alanda güçlü bir noktaya taşındığını aktaran Tuncer, "Bugün Türkiye artık bölgesinde söz sahibi, dünyada dikkate alınan çok güçlü bir ülkedir. Elbette bu başarıların arkasında milletimizin desteği, duası ve gayreti vardır. Biz de bu emanete layık olabilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



AK Partililer olarak büyük bir davanın mensubu olduklarını dile getiren Tuncer, birliği, kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Programda, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da birer konuşma yaptı.



İl Başkanı Himmet Yaşar da, sıkmadık el, çalmadık kapı, girilmedik mahalle bırakmadıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durduklarını belirtti.



