Uşak merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 kişiden 12'si tutuklandı
Uşak merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 zanlının gözaltına alınmasının ardından alınan ifadeler doğrultusunda 2 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkartıldı.
Bu şüpheliler de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir kişinin sosyal medyadan düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 11 Mart'ta Uşak, Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanmıştı.
Hakkında yakalama kararı çıkartılanlardan 8'inin yurt dışında olduğu, 3 zanlının ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.
