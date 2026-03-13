Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 kişiden 12'si tutuklandı

        Uşak merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 20:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 zanlının gözaltına alınmasının ardından alınan ifadeler doğrultusunda 2 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkartıldı.

        Bu şüpheliler de polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bir kişinin sosyal medyadan düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 11 Mart'ta Uşak, Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanmıştı.

        Hakkında yakalama kararı çıkartılanlardan 8'inin yurt dışında olduğu, 3 zanlının ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
