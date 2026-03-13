        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta beton pompasının altında kalan işçi öldü

        Uşak'ta beton pompasının düşen kolunun altında kalan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Giriş: 13.03.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Cumhuriyet Mahallesi Saffet Efendi Sokak'taki bir inşaatın temeline beton dökümü sırasında, pompanın uzayan ve "bom" diye adlandırılan kolunun düştüğü ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

        Beton pompasının inşaatın temeline düşen kolunun altında kalan kalıp ustası Mehmet Can Aydoğan (29), AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ekiplerce yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesine göre, beton pompasını dengede tutan metal ayaklarından birinin kırıldığı ve yan yattığı, o sırada beton dökümü için yükseltilen kolun işçinin üzerine düştüğü tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında inşaat sahibi M.T. (56), beton pompasının operatörü N.E. (27) ve şantiye şefi Ü.A. (58) gözaltına alındı.



























        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

