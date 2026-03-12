Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta çatıdan düşen kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Uşak'ta, 52 gün önce evinin çatısından düşen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 10:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta çatıdan düşen kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Uşak'ta, 52 gün önce evinin çatısından düşen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Sorkun köyünde yaşayan Mehmet Yıldırım (70), 20 Ocak'ta onarmak için çıktığı evinin çatısından düştü.


        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        "Haklarımızı alamıyoruz"
        "Haklarımızı alamıyoruz"

        Benzer Haberler

        Uşak'ta saman balyalarının üzerinden düşen adam hayatını kaybetti
        Uşak'ta saman balyalarının üzerinden düşen adam hayatını kaybetti
        Uşak merkezli 5 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözal...
        Uşak merkezli 5 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözal...
        Uşak'ta istiflediği saman balyalarının üzerinden düşen kişi öldü
        Uşak'ta istiflediği saman balyalarının üzerinden düşen kişi öldü
        Uşak merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli ya...
        Uşak merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli ya...
        Uşak'ta çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
        Uşak'ta çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama