Uşak'ta istiflediği saman balyalarının üzerinden düşen kişi öldü

Uşak'ta depoda istiflediği saman balyalarının üzerinden düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Bozkuş köyünde yaşayan Ömer Ayhan (72), saman almak için deposunda istiflediği balyaların üzerine çıktı. Dengesini kaybeden Ayhan, zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ayhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

