        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Uşak merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 11.03.2026 - 15:29
        Uşak merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Uşak merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yaşayan bir kişinin sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, söz konusu sosyal medya hesaplarını kullanan kişilerin yasa dışı bahis oynattıkları da belirlendi.

        Uşak, Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 13 şüpheli gözaltına alındı.


        Yurt dışında olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü, 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

