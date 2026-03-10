Canlı
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta 66 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda 66 bin 200 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Uşak'ta 66 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda 66 bin 200 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elmalıdere Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlendi.

        Aramalarda 26 bin 600'ü tütünle doldurulmuş olmak üzere 66 bin 200 bandrolsüz makaron, 10 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonda M.Y. ve A.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

