Uşak'ta 66 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi
Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda 66 bin 200 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elmalıdere Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlendi.
Aramalarda 26 bin 600'ü tütünle doldurulmuş olmak üzere 66 bin 200 bandrolsüz makaron, 10 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda M.Y. ve A.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.
