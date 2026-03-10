Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde 3 adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 14 bin 84 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Operasyonda M.A, E.Y. ile U.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

