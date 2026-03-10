Canlı
        Uşak Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:02
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde 3 adrese baskın düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 14 bin 84 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

        Operasyonda M.A, E.Y. ile U.T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

