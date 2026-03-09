Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde otomobilin içinde G.K. (35) ile arkadaşı U.A. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle her iki taraf birbirini bıçaklayarak yaraladı.



G.K, olayın ardından yanına gittiği bir arkadaşı tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kavgada yaralanan U.A. ise ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Yaralılardan G.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

