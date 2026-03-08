Canlı
        Uşak'ta bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Uşak'ta bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Büyükoturak köyü yakınlarında R.K'ye (67) ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın bağ evinde hasara yol açtı.

