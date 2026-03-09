Canlı
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 01:31 Güncelleme:
        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


        H.Ü. (50) yönetimindeki 64 ADY 582 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karakuyu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki G.Ü. (46) ve S.Ü. (21), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.









