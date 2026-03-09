Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. H.Ü. (50) yönetimindeki 64 ADY 582 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karakuyu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki G.Ü. (46) ve S.Ü. (21), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

