        Uşak'ta saman deposunda başlayıp eve ve otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

        Saman deposundaki alevler eve ve otomobile sıçradı

        Uşak'ta saman deposunda başlayıp, bitişiğindeki eve ve park halindeki otomobile sıçrayan yangın hasara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 00:19 Güncelleme: 04.10.2025 - 00:19
        Saman deposundaki alevler eve ve otomobile sıçradı
        Merkeze bağlı Sorkun köyünde İ.Ü'ye ait saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler saman deposunun bitişiğindeki aynı kişiye ait tek katlı evin çatısına ve park halindeki otomobile sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında evde ve otomobilde hasar oluştu, depodaki yaklaşık 250 paket saman yandı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #uşak
        #uşak haber
        #yerel haber
        #yangın
