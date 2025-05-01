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        Haberler Gündem Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

        Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 06:20 Güncelleme: 01.05.2025 - 06:21
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
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        Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre; bu kapsamdaki adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 56 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait 88 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli de tutuklandı.

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        #uşak
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