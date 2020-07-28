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Üsküdar'da 125 santim uzunluğunda iguana bulundu

Üsküdar'da bir vatandaş 125 santimetre uzunluğunda iguana buldu. Üsküdar Belediyesi'ne teslim edilen iguananın sağlık durumunun iyi olduğu ve sahibi çıkmazsa Orman Bakanlığı'na teslim edileceği öğrenildi

125 santim uzunluğunda iguana
DHA

Üsküdar'da bir kişi çalılık arazide gezen iguanayı fark etti. Vatandaş durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri iguanayı bir kafese koyarak aldı.

DHA'nın haberine göre belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçirilen 125 santimetre uzunluğundaki iguana koruma altına alındı.

DHA'nın haberine göre Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, "Altunizade'deki mahallemizde bir sokakta bahçe içerisinde olduğu ve eve girmek üzere olduğunu bir vatandaş ihbar etti bizlere. Bunun üzerine saha ekiplerimiz iki kişi file ile yakalamak suretiyle iguanayı o bahçeden evinin içerisine girmeden yakaladılar ve getirdiler. Buraya geldikten sonra ilk tedavisini yaptık. Bu gördüğünüz iguana otçuldur. Dişleri yoktur marul, dereotu, dut, dolma biber, gibi otçul malzemeleri yer. Direk sindirim sistemine götürür, sindirim işlemleri yapar" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Uzunali, "Biz burada iguananın ilk muayenesini yaptık. İlk muayenesinde hiçbir şey göremedik. Sağlıklı ve sıhhatli iguanayı Orman Bakanlığı'nın yetkilerine haber verdik. Orman Bakanlığı yetkilerinden gelecek talimatlara göre ne yapacağımıza karar vereceğiz. Onlara teslim ederiz. Onlar da devam eder. Tabii bu durum şöyle de olabilir; malum insanlar biliyorsunuz bunları alıyorlar besliyorlar evlerinde. Evden kaçmış iguanamız da olabilir. Yola çıkmıştır. Onu bilmiyoruz. Beş gün kadar bizim burada kalır. Yukarıda iguanayı muhafıza edecek yerimiz var. Ona göre ortam hazırladık. Ondan sonra Orman Bakanlığı ekipleriyle birlikte ne yapacağımıza karar vereceğiz" diye konuştu.

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