Üsküdar'da 5 bin yeni konut için

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Yıkımın gerçekleştirileceği alanda düzenlenen törende konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, şehirler fiziksel ve işlevsel açıdan değişim ve dönüşüm yaşarken, İstanbul gibi afet riski yüksek büyük şehirlerde kentsel dönüşüm projelerinin öneminin her geçen gün arttığını ifade etti.

Bulut, TOKİ olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve uygun konut alanlarının çoğaltılması ve yapı stokunun yenilenmesi noktasında kentsel dönüşüm projelerine hız verdiklerini anlattı.

Planlı, nitelikli, çevreyi, tarihi ve kültürel dokuyu tahrip etmeyecek bir anlayışıyla yerinde dönüşümü esas alan kentsel dönüşüm projelerinde bugüne kadar önemli yol kat ettiklerinin altını çizen Bulut, şöyle konuştu:

"TOKİ olarak bugüne kadar 69 il, 222 ilçede 260 kentsel dönüşüm projesi geliştirdik. 40 ilde 110 projede yaklaşık 170 bin konutun dönüşümünü sağladık. Önümüzdeki aylar içinde 780'i işyeri olmak üzere toplam, sadece kentsel dönüşüm açısından, 15 bin 208 kentsel dönüşüm konutunun ihalesini gerçekleştiriyoruz. TOKİ olarak İstanbul'umuza iştiraklerimizle birlikte yaklaşık 170 bini konut olmak üzere hastane, okul, üniversite, kamu hizmet binaları, stadyum, cami ve millet bahçeleri gibi çok sayıda hizmeti kazandırdık. Halen İstanbul genelinde 16 milyar liralık yatırımla 15 bin konut, 506 işyeri, Güngören, Zeytinburnu, Çatalca ve Ümraniye Dudullu Millet bahçeleri, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi Hasdal Yerleşkesi ki çok önem arz eden bir yer, çok büyük bir hastane, Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi birinci etabını tamamladık, ikinci, üçüncü etabın proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve 14 okul binası gibi çok sayıda projenin inşaatı da devam etmektedir."

- "Büyük İstanbul Dönüşüm Projesi"

Bulut, "Büyük İstanbul Dönüşüm Projesi" kapsamında 22 ilçede 41 kentsel dönüşüm alanında 85 bin konutu projelendirdiklerini bildirdi.

Gaziosmanpaşa, Esenler, Ataşehir, Çatalca, Zeytinburnu, Sultangazi, Kağıthane ilçelerinde 181'i ticari işyeri olmak üzere toplam 6 bin 463 konutun ihalesini bu yıl gerçekleştireceklerini açıklayan Bulut, şöyle devam etti:

"TOKİ olarak Üsküdar'ımıza şimdiye kadar 2 bin 46 konut, ticari işyeri, okul ve diğer sosyal donatıları inşa ettik. Ayrıca Üsküdar ilçemizde büyük çaplı bir kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bakanlığımızca riskli alan ilan edilen Çamlıca Camii'nin batısında bulunan 180 bin 550 metrekarelik alanda bu çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu kapsamda Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde toplam 1876 konut ve 146 dükkan inşa ediyoruz. Ağustos ayı içerisinde inşallah teslimlere başlayacağız. 1372 konut ve 95 dükkanın ihalelerini yaparak inşaat çalışmalarına başladık. Gelecek yıl inşallah bu projemizi tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştirmiş olacağız."

Bulut, Sultan Murat Mahallesi'nde Üsküdar Belediyesi ile işbirliği halinde yeni bir kentsel dönüşüme başlayacaklarını da duyurarak, "Burada çocuk köyü diye bir konsept de var. İnşallah köylerine gidemeyen çocuklarımız burada köy hasretini giderecekler. Bu proje kapsamında 775 konut ve 28 ticari işyeri olmak üzere toplam 794 bağımsız birim üretilecektir." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bakanlığımızın öncülüğünde Mehmet Akif ve Küplüce mahallelerini kapsayan 5 bin konutluk yeni bir kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz." diyen Ömer Bulut, "Bu kapsamda, bugün 16 binada 48 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilecek olup bu alanın tamamı yeşil alan ve sosyal donatı olarak, burada konut yapılmayacak. İstanbul'umuzun önemli ve değerli bir ilçesi olan Üsküdar, inşallah bu projelerimizle daha da gelişecek ve büyüyecektir." ifadelerini kullandı.

- "Üsküdar'daki en büyük dönüşümü başlatıyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da dünyanın 14. büyük kenti olan İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu, bilim insanlarının Marmara'daki fay hattında 7,4 büyüklüğünde bir depremin olabileceği ihtimalini dile getirdiklerini aktardı.

İstanbul'da deprem olmadan da bazı binaların yıkıldığını hatırlatan Yerlikaya, Türkiye'de 2020 yılında meydana gelen 33 bin 821 depremin 356'sının büyüklüğünün 4'ün üzerinde, 36'sının büyüklüğünün 5'in üzerinde, 2021'de meydana gelen 11 bin 115 depremden 86'sının büyüklüğünün 4'ün üzerinde, 6'sının büyüklüğünün ise 5'in üzerinde olduğunu aktardı.

Kentsel dönüşüm projelerini sinevizyondan göstererek Üsküdar'ın Kirazlıtepe, Ferah, Mehmet Akif ve Küplüce mahalleleri sakinlerine seslenen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Biz sizlerin böyle modern, güvenilir, sağlıklı, çevreyle uyumlu konutlarda, caddelerde, sokaklarda yaşamanızı istiyoruz. Siz bunu hak ediyorsunuz. Üsküdar'daki en büyük dönüşümü başlatıyoruz. Biz hayırda acele etmek istiyoruz. Depremin sayılarını gördünüz, tedbir almak istiyoruz ama sizlerle beraber uzlaşıp 'Bismillah' deyip şu binaları yıkabileceğimiz zamanın süresi 3,5 yıl. Allah rızası için bize, kendinize Üsküdar'ımıza yardım edin lütfen. Hayırda acele edelim. Hiç kimseyi kandırmak, kul hakkına girmek gibi bir niyetimiz yok."

Yerlikaya, 2006 yılında başlatılan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, okullar, hastaneler, yurtlar gibi tüm kamu binalarının deprem ve zemin etütlerinin yapıldığını, 744 okulu depreme karşı güçlendirdiklerini, 344 okulu yıkarak daha çok derslik sayısıyla tekrar hizmete sunduklarını, 100 civarında okulda çalışmaların devam ettiğini, 86 okulu da henüz ihale aşamasına getirmediklerini, 2023 sonuna kadar bunların tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Kamu, en geç 5 yıl içerisinde 99 ve öncesi tüm binalarla ilgili deprem dayanımını ve kesintisiz hizmet sunabilmeyle ilgili çalışmaları bitirmiş olacak." dedi.

- "Her ay yeni projeyle İstanbullu'nun karşısına geleceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise her hafta, her gün yeni bir yeni bir projeye başlarken bazılarının da projeleri durdurduklarını, açtıkları tünelleri toprakla doldurduklarını anlattı.

Proje üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Demiröz, "Türkiye bir deprem ülkesi, dönüşüm yapılması gerekiyor. Bugün ülkemiz için yılda 750 bin konut gerekiyor. Bu dönüşümü ancak 20 yılda tamamlayabiliriz ama engellerimiz de var, bunları el birliğiyle aşabiliriz. Bütün bunlara rağmen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her ay yeni projeyle İstanbullu'nun karşısına geleceğiz, kimsenin engel olmasına, bu düzeni bozmasına fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Çamlıca Camisi'ne komşu mahallelerde çok büyük bir alanı kapsayan bir dönüşüm hamlesinin ilk fitilini ateşlediklerini ifade etti.

2017-2018 yıllarında Çamlıca Camisi'nin eteklerinde 180 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm başlattıklarını ve önemli bir mesafe kat ettiklerini dile getiren Türkmen, "Bu dönüşümün ilk etabı olan 504 konutluk, 147 iş yeri olan bölümün inşası tamamlandı, inşallah ağustos ayında hak sahiplerine teslim ediyoruz. Yine bu dönüşüm alanının 2. ve 3. etaplarının da ihaleleri, yer teslimleri yapıldı, inşallah hızlıca bu inşaat süreci de tamamlandıktan sonra hemşehrilerimizi yine aynı bölgede evlerine taşıyacağız." diye konuştu.

Vatandaşlara ne söz verdilerse fazlasıyla yerine getirdiklerini belirten Türkmen, sözlerini, "Ne yazık ki özellikle seçim sürecinde milletin kafasını karıştıran 'Rantsal dönüşüm, burayı hemşehrilerine peşkeş çekecek' diyenlerin, sadece milletvekillerini değil, genel başkanlarını, büyükşehir belediye başkan adaylarını seçim sürecinde buraya defalarca getirerek milletimizin kafasını karıştıranların hiçbirisi bugün burada yok." diye tamamladı.