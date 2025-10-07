Üsküp nerede? Üsküp hangi şehirde, ilde, bölgede?

Üsküp, Balkan Yarımadası’nın merkezinde bulunan önemli bir şehirdir. Yüksek tarihi mirası ve köklü geçmişiyle gözleri üzerinde toplar. Yüzyıllar boyunca Bizans, Roma ve Osmanlı uygarlığına ev sahipliği yapmış olan bu kentin birçok ziyaretçisi vardır. Çarşılar, tarihi köprüler, camiler ve modern yapılar, bu şehirde kusursuz şekilde harmanlanmıştır. Peki Üsküp hangi şehirde yer alıyor?

ÜSKÜP NEREDE?

Üsküp nerede? Balkanlar’da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti sınırları içinde yer alır. Üsküp, Makedonya ülkesinin kuzey kısmında yer alır. Ayrıca Sırbistan ile de sınır komşusudur. Üsküp’ün en önemli özelliklerinden biri Vardar Nehri’nde iki yaka üzerinde kurulu olmasıdır. Buradaki bağlantıyı sunan köprü, ülkenin tarihi ve kültürü noktasında son derece önemlidir.

ÜSKÜP HANGİ ŞEHİRDE?

Üsküp hangi şehirde? Söz konusu şehir, aynı zamanda bir başkenttir. Kuzey Makedonya’nın şehridir. Ayrıca Üsküp, tek başına ülkenin en büyük ve kalabalık şehri olma özelliği taşır.