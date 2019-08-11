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USS Indianapolis: Cesur Adamlar filmi konusu nedir? USS Indianapolis: Cesur Adamlar oyuncuları kimler?

USS Indianapolis: Cesur Adamlar, tarihi film sevenlerin dikkatini çekiyor. 2. Dünya Savaşı'ndaki bir denizaltıda yaşanan felaketi gözler önüne seren USS Indianapolis: Cesur Adamlar filmi ABD yapımı olarak ilk olarak 2016 yılında beyaz perde de izleyiciyle buluştu. İşte USS Indianapolis: Cesur Adamlar filmine dair detaylar

USS Indianapolis: Cesur Adamlar

USS Indianapolis: Cesur Adamlar oyuncuları kimler? USS Indianapolis: Cesur Adamlar filmi konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. USS Indianapolis: Cesur Adamlar filmi 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeyi konu alıyor. USS Indianapolis: Cesur Adamlar filminden ayrıntılar haberimizde.

USS INDIANAPOLIS: CESUR ADAMLAR OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Mario Van Peebles’in yaptığı, 2016 yapımı USS Indianapolis: Cesur Adamlar filminin oyuncu kadrosunda Nicholas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane gibi usta isimler yer alıyor.

USS INDIANAPOLIS: CESUR ADAMLAR FİLMİ KONUSU

Dünya Savaşı’nda USS Indianapolis, Amerikan Donanması’nın en hızlı gemisidir. Kaptan McVay’in (Nicolas Cage) liderliğinde gizli bir görevle Guam’a doğru yola çıkarlar. Her zaman olduğu gibi görevi başarıyla tamamlaması beklenen gemi, Japon Komutan Hashimoto’nun denizaltısından yollanan torpillerle 12 dakikada batar. Gemideki 1.200 askerden sadece 312’si hayatta kalmayı başarır. Fakat denizde kurtarılmayı bekleyen bu askerler bir yandan sıcak, yorgunluk ve susuzlukla mücadele ederken diğer yandan da etraflarını saran yüzlerce köpek balığıyla da savaşmak zorundadırlar.

 

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