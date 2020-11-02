İnsanlık dışı paylaşım! 0:00 / 0:00

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşımda bulunan uluslararası yazılım şirketi Sword Group’un üst düzey yöneticisi Maxime Rastello’un işine son verildi. Rastello, Instagram hesabından, İzmir’de 80’den fazla kişinin ölümüne yol açan depremle ilgili olarak “Depremi hakettiniz” anlamına gelen bir paylaşımda bulunmuştu.

Gelen tepkiler üzerine, yanlış anlaşıldığını belirten Rastello, “Paylaşımım berbattı. Türk halkından ve özellikle de bu korkunç depremin kurbanlarından derinden özür diliyorum” dedi.

Fransız Rastello’nun Microsoft’un İsviçre’deki operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticisi olduğunun ileri sürülmesi üzerine Microsoft Türkiye’den de açıklama geldi.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, konuyla ilgili olarak, Linkedin hesabında şu açıklamayı yaptı:

“İzmir depremiyle ilgili paylaşımıyla gündeme gelen kişi, Microsoft çalışanı değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Sözleşme ihlali olduğu açıkça görülen şartlar nedeniyle, kendisinin MVP programıyla tüm ilişkisi kesilmiştir.

İlave Bilgi: MVP’ler, Microsoft çalışanı olmayıp, Microsoft ürünlerinde uzmanlaşmış ve teknik bilgilerini sektör profesyonelleri ile paylaşan kişilerdir.”

'DERHAL İŞİNE SON VERDİK'

Maxime Rastello’un, yaptığı insalık dışı paylaşım üzerine işine son veren Lüksemburg merkezli Sword Group da şu duyuruyu yaptı:

“Türkiye ve Yunanistan'daki depremden etkilenen ailelere en derin taziyelerimizi sunmak istiyoruz. Bu korkunç trajediden etkilenenlere en içten dileklerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda çalışanlarımızdan birinin bu ölümcül olayla ilgili kişisel sosyal medya hesabına yaptığı yorumlardan dolayı da kayıtsız şartsız özür dileriz. Bu tür görüşleri kabul edilemez ve iğrenç buluyoruz ve şirket inançlarımızı yansıtmıyoruz. Bu büyük suistimal gerekçesiyle söz konusu çalışan, derhal işten çıkarılmıştır.”