Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Üstü cami, altı kilise olan tarihi yapı turizme kazandırılmayı bekliyor

        Üstü cami, altı kilise olan tarihi yapı turizme kazandırılmayı bekliyor

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, kayadan oyma inşa edilen ve alt katı kilise üst katı ise cami olarak kullanılan tarihi yapı, restore edilmeyi bekliyor. Turistlere rehberlik yapan 75 yaşındaki Mustafa Göktaş, tarihi yapının turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Bu cami yaklaşık 800 yıllık. Manevi değeri çok yüksek. Buranın turizme kazandırılması için restore edilmesi lazım. İlgililerin buraya önem vermesi lazım. Bizim açımızdan çok kıymetli, manevi değeri olan bir yer" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 09:17 Güncelleme: 09.09.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeşilhisar ilçesi Erdemli Mahallesi'nde bulunan vadi, içinde manastır, kilise ve kaya mekanlar gibi birçok tarihi yapıyı barındırıyor.

        2

        Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki vadide, alt katı kilise, üst katı cami olarak kullanılan kayadan oyma tarihi yapı bulunuyor.

        3

        Yaklaşık 800 yıl önce inşa edildiği düşünülen tarihi yapı, bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildi. Kayadan oyma yapı restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

        4

        Bölgeye gelen turistlere rehberlik yapan Mustafa Göktaş, “Burası 8’inci yüzyıllarda Roma ve Bizans dönemlerinde, kayadan oyma apartman tipi evler, kiliseler, manastırlar, şapeller ve saray olarak yapılmış. 1200-1300 yıllarında da Türkler burayı fethettikten sonra yerleşmişler.

        5

        Burada Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte yaşamışlar. Bulunduğumuz bu mekan, Müslümanlar tarafından kaya camii olarak faaliyete geçirilmiş. Altında kilise var. Altta kilise, üstte cami, Hristiyan ve Müslümanlar birlikte yaşamışlar. Aralarında hiçbir ihtilaf olmamış” diye konuştu.

        6

        "AKTİF HALE GETİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

        Tarihi yapının bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini belirten Göktaş, “Bu cami yaklaşık 800 yıllık. Manevi değeri çok yüksek. Buranın turizme kazandırılması için restore edilmesi lazım.

        7

        İlgililerin buraya önem vermesi lazım. Bizim açımızdan çok kıymetli, manevi değeri olan bir yer. Buranın aktif hale getirilmesini gönülden istiyoruz, talep ediyoruz. Burada 20'nin üzerinde kilise, şapel, manastır var.

        8

        Burası kilise, manastır, şapel ve yerleşim yerlerinin bir arada olduğu nadir yerlerden biri. O bakımdan çok kıymetli. İkincisi burası apartman tipi kaya oyma olarak yapılmış.

        9

        İçerisinde asansör sistemi olarak tabir edilecek yerlerle yukarı katlara çıkılıyor. Burası geçmişte, Kapadokya bölgesinin idare merkezi olarak kullanılan bir yer” ifadelerini kullandı.

        10
        11
        12
        #Üstü cami, altı kilise
        #kayadan oyma tarihi yapı
        #kayseri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız