Üvey anneye kezzaplı saldırı! 0:00 / 0:00

AA

Adana'da, Nazlı S.'nin merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki evine 31 Ekim'de gelen Bilal A. (21), henüz bilinmeyen nedenle üvey annesinin vücuduna kezzap atıp kaçtı.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre sırtı ve yüzünden yaralanan kadın, ihbar üzerine yönlendirilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

POLİS ZANLIYI ARIYOR

Polis ekipleri de kaçan şüpheli Bilal A'yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.