Hava durumu bugün nasıl? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta çalışanlar olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki, yurdun birçok bölgesi için bugün yağmur uyarısı bulunuyor. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi için de Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı geldi. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu tahmin raporu...

HAVA DURUMU 3 ŞUBAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DON VE BUZLANMA UYARISI

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusu hafif sağanak yağış

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu