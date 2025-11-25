Geceleri diş sıkmanın gizli sebepleri: Bruksizm sandığınızdan daha yaygın!
Uykuda diş gıcırdatması hem yetişkinlerde hem çocuklarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Çene ekleminde deformasyondan diş kırılmalarına kadar pek çok risk barındıran bruksizm, çoğu zaman kulak ağrısıyla karıştırılıyor. İşte detaylar...
Gece boyunca dişlerin birbirine aşırı kuvvetle sürtünmesi, diş minesinden çene eklemine kadar birçok yapıyı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, bruksizmin zamanında fark edilmezse kalıcı eklem hasarına bile neden olabileceği konusunda uyarıyor.
BRUKSİZM (DİŞ SIKMA) NEDİR?
Bazı kişiler gün içinde farkında olmadan dişlerini sıksa da, bruksizmi olanların büyük çoğunluğu diş sıkmayı uyku sırasında yapar. Uyku evrelerinde koruyucu reflekslerin baskılanması, gece oluşan diş sıkmanın normalden 2–3 kat daha güçlü olmasına yol açabilir.
Çocuklarda da özellikle süt dişlerinin değişim dönemlerinde geçici olarak diş sıkma görülebilir. Bu durum çoğu zaman fizyolojiktir ve daimi dişlerin tamamlanmasıyla kendiliğinden azalır.
BRUKSİZMİN VÜCUDA ETKİLERİ
Bruksizmli birçok kişi, çene eklemi şikâyetlerinin kulak ağrısına benzemesi nedeniyle kulak burun boğaz uzmanlarına başvurur. Uzun süreli ve güçlü baskılara maruz kalan çene ekleminde ödem, disk yapısında bozulma, kemik deformasyonu ve artrit gelişebilir.
Çeneyi açıp kapatma sırasında:
Tıklama sesi
Eklemde kilitlenme
Çenede kayma
gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Eklemde ileri düzey hasar oluştuğunda tedavi başarı oranı düşebilir; bu nedenle erken tanı ve koruyucu yaklaşım son derece önemlidir.
Bruksizme bağlı olarak çiğneme kaslarında ve baş-boyun bölgesinde spazm ve miyofasyal ağrılar görülebilir. Sabah belirgin olan baş, yüz, şakak, kulak ve boyun ağrıları sık karşılaşılan yakınmalardır.
BRUKSİZM BELİRTİLERİ
- Sabah yorgun uyanma
- Sık tekrarlayan baş ve boyun ağrıları
- Dişlerde hassasiyet
- Kulak ağrısına benzer şikâyetler
- Ağız açıp kapatma sırasında tıklama sesi
BRUKSİZMİN NEDENLERİ
Bruksizmin birçok tetikleyicisi vardır. En yaygın nedenler psikolojik faktörlerdir:
- Stres
- Aşırı endişe
- Mükemmeliyetçilik
- Huzursuz ve gergin kişilik yapısı
- Anksiyete
Bunların dışında; merkezi sinir sistemi hastalıkları, endokrin bozukluklar, Parkinson hastalığı, bağırsak parazitleri, reflü gibi durumlar da diş sıkmaya yol açabilir.
Dişlerin kapanışındaki bozukluklar veya hatalı dental tedaviler de bruksizmi tetikleyebilir. Uyaran etkili maddeler olan kafein ve sigara da diş sıkmayı artırabilir.
BRUKSİZMİN DİŞ VE ÇENE ÜZERİNDEKİ ZARARLARI
Normalden birkaç kat daha fazla kuvvet uygulandığı için:
- Diş yüzeylerinde aşınma
- Doku kaybı
- Çentik şeklinde kırıklar
- Diş eti çekilmesi
- Ağız içi mukozasında beyaz hattın oluşması
- Yanak ısırma
- Dolgu ve porselen gibi restorasyonların çatlaması veya kırılması
gibi zararlar ortaya çıkabilir. Düzeltilmezse zamanla diş çürükleri de gelişebilir.
İleri dönemde:
- Çenede kitlenme
- Dişlerde gevşeme veya sallanma
- Çenenin açılırken etkilenen tarafa kayması
gibi sorunlara yol açabilir.
ÇOCUKLARDA BRUKSİZM
Diş gıcırdatması 5 yaş altı çocuklarda daha sık görülür. Çoğunlukla psikolojik kökenlidir. İlk olarak çocuk diş hekimine (pedodontist) gidilerek çene yapısı ve kapanış ilişkisi değerlendirilmelidir.
Çocuklarda ayrıca:
- Reflü
- Bağırsak parazitleri
- Kronik sinüzit
- Burun tıkanıklığı
- Hiperaktivite ve dikkat eksikliği
gibi durumlar diş gıcırdatmasına yol açabilir. Ağız ve diş kaynaklı bir neden yoksa çocuk psikoloğuna yönlendirme yapılmalıdır.
TANI VE TEDAVİ SÜRECİ
Çene eklemi şikâyetleri olan hastalar çoğu zaman kulak, yüz veya baş ağrısı nedeniyle farklı uzmanlıklara başvurabilir. Ancak detaylı değerlendirme için bir çene cerrahisi uzmanının muayenesi gerekir. Gerekli durumlarda radyolojik incelemeler yapılır.
Bruksizm tedavisi sabır isteyen bir süreçtir ve hastanın bilinçli yaklaşımı son derece önemlidir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
DİŞ PLAKLARI
Kişiye özel hazırlanan şeffaf plaklarla alt ve üst dişlerin birbirine temas etmesi engellenir.
GECE KORUYUCULARI (APAREYLER)
Sert akrilik materyalden üretilen bu apareyler, dişlerin birbirine zarar vermesini önler ve çene eklemine binen yükü azaltır.
DESTEKLEYİCİ TEDAVİLER
- Kas gevşetici ilaçlar
- Sıcak uygulamalar
- Akut kas spazmı yaşayan hastalarda geçici rahatlama sağlayabilir.
- Aparey tedavisine yanıt vermeyen ileri vakalarda cerrahi seçenekler değerlendirilir.
