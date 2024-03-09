"Uykusuzluk artış gösteriyor" uyarısı!

"BEYİN UYKUDA KENDİNİ TEMİZLİYOR"

Topalkara, uyumanın beynin dinlenmesinde ve yenilenmesinde çok etkili rol oynadığını aktararak, "Uyurken aslında beynimize dinlenmesi için bir fırsat veriyoruz. Gün içerisinde çok fazla olay yaşıyor ve çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Bunların bir araya gelip derlenmesi, toplanması, düzenlenmesi uyku sırasında gerçekleşiyor. Uykusuz kaldığımız sürece beyin dinlenemiyor. Dinlenemediğinde uyku bozukluklarıyla başlayan süreç çeşitli rahatsızlıklarla devam ediyor. Uykusuzluk bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Uyku, insanın en temel ihtiyaçlarından biri. Bu konu, sandığımızdan çok daha önemli" dedi.