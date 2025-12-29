Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? 29 Aralık Kanal D yayın akışı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Ancak başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer almadı. Bu noktada seyirciler ''Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Dram türündeki yapımın 44. bölümü için 29 Aralık 2025 Kanal D yayın akışı mercek altına alındı. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...
‘’Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından gündeme taşındı. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturduğu, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı AyNa Yapım imzalı dizi, son olarak 43. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram türündeki yapımın yeni bölümü 29 Aralık 2025 Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, Uzak Şehir 44. bölüm tarihi hakkında detaylar…
UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Uzak Şehir dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
29 Aralık 2025 Kanal D yayın akışına göre, dizi saatinde Derinlerdeki Dehşet filmi sinemaseverlerle buluşacak.
UZAK ŞEHİR NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Genellikle yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.
Buna göre, Uzak Şehir dizisinin 44. bölümünün 5 Ocak Pazartesi akşamı seyircisi ile buluşması bekleniyor.
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Derinlerdeki Dehşet
22:15 Derinlerdeki Dehşet
00:30 Titana Saldırı
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Üç Kız Kardeş
UZAK ŞEHİR 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cihan artık hiçbir şeyin eskisi devam edemeyeceğini bildiğinden ve Alya'nın konakta kalmasına izin vermez Boran bu karara şiddetle karşı çıksa da Cihan'a gücü yetmediği için onu durduramaz.
Bu durumu yediremeyen Boran, dava için kontrolü ele almaya çalışır. Öte yandan Kaya'nın dikkatsiz davranışları onu izleyen Sadakat'in dikkatini çeker. Zerrin'in saklandığı yeri öğrenen Sadakat için asıl sarsıcı olan bebeğin Kaya'dan olması olur.
Kaya annesini kontrol etmeye çalışırken onu sırtından vuracak olan kişiden ise henüz habersizdir. Zerrin'in aniden sancılanması durumları zorlaştırırken, attıkları adım onları felaketlerine doğru sürüklemeye başlayacaktır.
Alya ile Cihan'ın arasındaki mesafe giderek ortadan kalkarken, onların yakınlığından rahatsız olan Boran huzursuzluk çıkarır. Oğluyla vakit geçirdiği bir anda Boran'ın düşüncesizce attığı adım, Cihan Deniz'e büyük korku yaratır.