Uzaklaştırma kararına rağmen eşini bıçakladı 0:00 / 0:00

DHA

Kahramanmaraş'ta H.M.T. (66), uzaklaştırma kararına rağmen eşi V.T.'yi (64) cadde ortasında bıçakladı.

Olay, Şeyh Adil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre V.T., şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası H.M.T. ile caddede karşılaştı. Çıkan tartışmada H.M.T., eşini bıçakladı. O sırada olay yerine yakın olan polisler, H.M.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sol koltuk altından adlığı bıçak darbesiyle yaralanan V.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruştura başlatıldı.