Üzerine kale direği düştü! Korkunç olay!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Üzerine kale direği düştü! Korkunç olay!

Rize'de, antrenman sırasında arkadaşının asıldığı kale direği üzerine devrilen, Çaykur Rizespor altyapı takım futbolcusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren küçük çocuğun yaşam savaşı verdiği öğrenildi

Üzerine kale direği düştü! Korkunç olay!
Üzerine kale direği düştü! Korkunç olay!
0:00 / 0:00
DHA

Rize'de olay, dün saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesislerindeki antrenman sahasında meydana geldi.

KALE DİREĞİNİN ALTINDA KALDI

DHA'da yer alan habere göre antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel (8) ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Antrenörlerinin haber vermesi üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi. Sahada ilk müdahalesi yapılan Yiğit, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demirel'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Altyapı tesislerimizde elim bir olay yaşanmış, antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan birinin kale direğine asılması sonucu futbolcumuz Yiğit Demirel`in üzerine kale direği düşmüştür. Futbolcumuzun tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Rizespor ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde olmakla birlikte konuyla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Minik Yiğit´e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarınızı bekliyoruz" denildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pitbullu saldırıda ateş eden polisin ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEM Pitbullu saldırıda ateş eden polisin ifadesine ...
KPSS tercih tarihleri takvimi: 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ortaöğretim, lisans, önlisans tercihleri ayın kaçında başlayacak?
GÜNDEM Gözler KPSS tercih kılavuzunda!
"Kendini sağ şakağından vurdu" denilen kadın solak çıktı!
GÜNDEM "Kendini sağ şakağından vurdu" denilen kadın solak ...
Gediz'deki kirlilik için suç duyurusu
GÜNDEM Gediz'deki kirlilik için suç duyurusu
AYM, DİSK'in 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamasına izin verilmemesini hak ihlali saymadı
GÜNDEM AYM'den 1 Mayıs kararı! DİSK'e ret
Son dakika: FETÖ'nün Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza!
TAKSİ SORUNU | Yolcu seçen taksiciye kötü haber! - Güncel haberler
GÜNDEM Yolcu seçen taksiciye kötü haber!
Son dakika haberi: Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
TIKLA, SORGULA | MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi nereden ve nasıl öğrenilir?
GÜNDEM MSB kura çekimi sonuçları açıklanıyor...
TOKİ kura tarihleri takvimi: 8 -18 Aralık TOKİ kura çekimi tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 4. etap başladı!
GÜNDEM TOKİ kura takvimi 8 - 18 Aralık: İstanbul, Ankara, İzmir. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.