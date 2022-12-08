Üzerine kale direği düştü! Korkunç olay!

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Altyapı tesislerimizde elim bir olay yaşanmış, antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan birinin kale direğine asılması sonucu futbolcumuz Yiğit Demirel`in üzerine kale direği düşmüştür. Futbolcumuzun tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Rizespor ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde olmakla birlikte konuyla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Minik Yiğit´e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarınızı bekliyoruz" denildi.