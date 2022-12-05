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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar yağışı beklentisi hava sıcaklıklarının düşmesiyle gündeme geldi. Bu sene ülke genelinde La Nina olarak adlandırılan, sert bir kış geçireceğimiz öngörülürken İstanbul'a ne zaman kar yağacağı sorgulanıyor. Meteorolojik tahminlerle İstanbul'da kar yağışı beklentisine ilişkin açıklama uzmanından geldi. İşte konuya dair detaylar...

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  • Uzmanından uyarı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    Kış mevsiminin gelmesiyle beraber kar yağışı beklentisi de başladı. Vatandaşlar kar yağışının ne zaman olacağını sorguluyorlar. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta beklenen hava tahminlerini açıklarken İstanbul'da kar yağışına ilişkin de açıklamalarda bulundu. İşte konuya dair ayrıntılar haberimizde...
  • Uzmanından uyarı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    KAR NE ZAMAN GELECEK?

    Gelecek 5 günün havasında bir sakinlik, uyarısız bir hafta görüntüsü var. Kış yağışları ve kar henüz batı bölgelerde kendini göstermiyor. 14-15 Aralık’a kadar olan görüntüde örneğin İstanbul’da kar yağması çok düşük bir ihtimal, Aralık ayının önemli kısmı mevsim ortalamalarında sıcaklıklarla ve zaman zaman yağmurlu havayla geçecek.
  • Uzmanından uyarı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    Yine de kış yeni başladı ve olgunlaştığı dönemlerde kar yağışlarından söz edebiliriz. Bugünlerde su havzalarımıza düşen her yağmur damlası değerini korumaya devam ediyor.
  • Uzmanından uyarı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    UZMANDAN UYARI!

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yakın bir tarihte kar beklentisinin olmadığını vurgulayarak yanlış haberlerden de kaçınılması gerektiğini vurguladı.
  • Uzmanından uyarı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    Öztel paylaşımında; "Meteoroloji konusunda asılsız kar haberleri dönüp dolaşıp bu mesleği yapanlara teyit ettiriliyor. Biz (ve kabul ettiklerimiz) bilir, diğerleri bilemez havası vermiş olmayayım. Öyle bir durum yok fakat kar gibi hayatı direkt etkileyen konuda etkileşim severler artık büyümeli." ifadelerini kullandı.
  • Uzmanından uyarı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    Hüseyin Öztel paylaşımının devamında Gazeteciler nadiren de olsa bu kar heyecanından faydalanmak isteyen zararlı hesapların tuzağına düşüyor ve misal 5 Aralık’ta İstanbul’a kar geliyor diye paylaşabiliyor (böyle bir beklenti yok o tarihte)." dedi. 
  • Uzmanından uyarı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

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