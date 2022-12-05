İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

KAR NE ZAMAN GELECEK?

Gelecek 5 günün havasında bir sakinlik, uyarısız bir hafta görüntüsü var. Kış yağışları ve kar henüz batı bölgelerde kendini göstermiyor. 14-15 Aralık’a kadar olan görüntüde örneğin İstanbul’da kar yağması çok düşük bir ihtimal, Aralık ayının önemli kısmı mevsim ortalamalarında sıcaklıklarla ve zaman zaman yağmurlu havayla geçecek.