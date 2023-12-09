Uzmanlar kansere karşı en etkili 6 besini açıkladı: Besin seçimi riski azaltabilir
Amerikan Kanser Derneği'ne göre ülkede her üç kişiden biri hayatının bir noktasında kansere yakalanıyor. Uzmanlar bu vakaların çoğunun beslenme düzeninde yapılacak değişikliklerle önlenebileceğini vurguluyor
Bilim insanları kanser riskinin çoğalmaması için işlenmiş etler, fast-food ürünleri, alkol ve şekerli gıdalardan uzak durulması gerektiğini ifade ediyor. ABD'nin Seattle kentindeki Fred Hutchinson Kanser Merkezi'ndeki kanser önleme araştırmacısı Johanna Lampe, riski azaltmak için kaçınılması gereken ürünlerin yanı sıra tüketilmesi gereken besinleri de dile getirdi.
Washington DC'deki Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü yetkilisi Nigel Brockton, hiçbir gıdanın tek başına kanseri önleyemeyeceğini ancak sağlıklı bir beslenme biçiminin riski azaltacağını belirtti. İşte kanser riskini azaltan 6 etkili besin.
SARIMSAK
Sarımsağın güçlü kokusuna neden olan allisin maddesi, kanserle mücadele yeteneği sağlıyor. Çin'in mide kanseri vakalarının yüksek olduğu bilinen bir bölgesinde yaşayan 3 binden fazla kişiyle yapılan uzun vadeli bir çalışmada, tüketilen 2,2 kilo sarımsak başına mide kanseri riskinin yüzde 17 azaldığını görüldü.
KIRMIZI MEYVELER
Çilek, yaban mersini, kızılcık, nar ve siyah ahududu gibi kırmızı meyveler kanser riskini azaltabilecek DNA hasarından koruyan C vitamini ve flavonoidler gibi antioksidanlarlar doludur.
FINDIK VE ÖZELLİKLE CEVİZ
Yapılan araştırmalar ceviz ve fındık tüketenlerin başta sindirim sistemi olmak üzere çeşitli kanser türlerine yakalanma riskinin azaldığını gösterdi. Özellikle ceviz, bağırsak bakterileri tarafından kanserin büyüme ve çoğalma yeteneğini azaltabilecek metabolitlere dönüştürülen ve ellagitannin adı verilen bileşikler içeriyor.
FASULYE VE DİĞER BAKLAGİLLER
Baklagiller yalnızca protein içerikleriyle ünlü değil. Dr. Brockton bu gıdaların aynı zamanda bağırsak ve bağışıklık sağlığı için çok önemli lif kaynakları olduğunu söylüyor.
DOMATES
Domatese kırmızı rengini veren antioksidan likopen, prostat kanseri riskini azaltıyor. Az sayıda yapılan bazı araştırmalar, likopenin meme, akciğer ve kolorektal gibi diğer kanser türlerine karşı da koruma sağladığını gösterdi.
BROKOLİ VE KUZENLERİ
Dr. Lampe'ye göre brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve lahana gibi turpgiller, hücrelerin toksinleri temizlemesinde ve kendilerini onarmasında rol oynayan bileşikler açısından son derece zengin.
Örneğin brokoli, hücrelerde meydana gelen günlük hasara karşı vücudun doğal savunma hatlarını güçlendirebilecek izotiyosiyanat sülforafan maddesi açısından zengindir.
Kaynak: Independent, New York Times