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KIRMIZI MEYVELER Çilek, yaban mersini, kızılcık, nar ve siyah ahududu gibi kırmızı meyveler kanser riskini azaltabilecek DNA hasarından koruyan C vitamini ve flavonoidler gibi antioksidanlarlar doludur.

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FINDIK VE ÖZELLİKLE CEVİZ Yapılan araştırmalar ceviz ve fındık tüketenlerin başta sindirim sistemi olmak üzere çeşitli kanser türlerine yakalanma riskinin azaldığını gösterdi. Özellikle ceviz, bağırsak bakterileri tarafından kanserin büyüme ve çoğalma yeteneğini azaltabilecek metabolitlere dönüştürülen ve ellagitannin adı verilen bileşikler içeriyor.