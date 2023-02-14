Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlar yanıtlıyor: Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler çok büyük kayıplara ve yıkımlara neden oldu. Yaşanan felaket sonrası insanlar yaşadıkları binaların sağlamlığını sorgulamaya başladı. İnşaat mühendisleri sağlam olan binaların özelliklerini belirtti.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Uzmanlar yanıtlıyor: Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır?

    BİNANIN DEPREME KARŞI DAYANIKLI OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

    Öncelikle binanın yaşına bakılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, 2000 yılından önce yapılmış binaların eski deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini ve beton kullanılmamış olabileceğini belirtiyor. Ayrıca binanın bodrum katına inilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, orada rutubet, demirlerde paslanma, kolonlarda ve kirişlerde çatlaklar varsa binada sorun olabileceğini söylüyor.
  • Uzmanlar yanıtlıyor: Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır?

    Bodrum katları haricinde binanın kolon ve kirişlerinde çatlak var mı incelenmeli. Sadece bu bilgilerin yeterli olmadığını belirten uzmanlar bunlara ek olarak sağlam bir zemin üzerinde değilse, dere veya denize yakınsa ya da dolgu alanının üzerindeyse bina ile ilgili soru işaretlerinin artacabileceğini belirtiyorlar.
  • Uzmanlar yanıtlıyor: Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır?

    Uzmanlar 1999 depreminden sonra yapılan hasar raporlarının yeniden ortaya çıkarılması gerektiğini vurgularken, ayrıca o dönemde yapılmış çalışmaların sonucunda olumsuz bir şey varsa bu da binanın sağlamlığı için gösterge olabileceğini söylüyor.
  • Uzmanlar yanıtlıyor: Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır?

    Diğer önemli bir gösterge ise tapu. Belediyeden onaylanmış, projesine uygun yapılmış binalar, yapı izin belgesi (iskan belgesi) alır ve bu belge ile kat mülkiyet tapusu çıkar. İskan belgeniz varsa bina yönetmeliğine uygun yapılmış demektir.
  • Uzmanlar yanıtlıyor: Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır?

    BİNA SAĞLAMLIK TESTİ İÇİN NEREYE BAŞVURULMALI?

    Binaların sağlamlığını kontrol ettirmek için bir diğer ve güvenilir seçenek ise deprem testi yaptırmak. Belediye ve diğer kuruluşlara başvurarak bina deprem testi yaptırılabilir. 

    Başvuru sonrası yetkililer binayı kontrol ediyor ce detaylı inceleme sonrası uzman şirketlere yönlendiriyor. Yapılan inceleme sonrası binada riskli bir durum varsa rapor hazırlanıyor ve gerekli işlemler yapılıyor.

     
  • Uzmanlar yanıtlıyor: Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır?

    Uzmanlar vatandaşlar hasar raporu alırken endişe ettikleri tahliye ve bina yıkım sürecinden de bahsediyor. Vatandaşlar deprem testini yaptırıp raporu görmek istiyor. Kentsel dönüşüm projelerinde de aynı durum geçerli bu yüzden ikilem yaşanıyor.

    Riskli binalara çürük raporu veriliyor ve 60 gün içinde binanın elektrik ve suyu kesilerek tahliye işlemi yapılıyor ve bina yıkılıyor. Bu yüzden insanlar testleri yapmaktan kaçınıyor. 

    Ancak vatandaşlar özel kuruluşlardan bilgi amaçlı deprem dayanıklılık raporu talep edelerse, aynı incelemeler yapılıyor ve konuşularak binanın durumu anlatılıyor. Bu şekilde bilgi amaçlı başvurulduğunda ve rapor istendiği için 60 gün sınırlaması getirilmiyor. 
  • Uzmanlar yanıtlıyor: Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır?

    BİNA DAYANIKLILIK TESTİ NASIL YAPILIYOR?

    Betornarme binalarda betonların ana taşıyıcı olduğunu belirten uzmanlar, betonlara karot testinin yapıldığını söylüyor. İnşaat mühendisleri röntgen aletine benzer bir alet ile binanın tespitini yapıyor.

    Bu alet demirlerde bir paslanma olup olmadığını kontrol ediyor. Bilgiler geldikten sonra binanın deprem güvenlik analizi için özel yazılımlar ie bina, dışarıdan nasıl görünüyorsa aynı şekilde modelleme çıkarılıyor.
  • Uzmanlar yanıtlıyor: Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır?

    Bina içindeki tüm yük verileri sisteme giriliyor ve bir deprem simülasyonu oluşturuluyor. Bölgede öngörülen deprem simüle ediliyor böylece hasar raporu oluşturuluyor.

    DAYANIKLILIK TESTİNİ BİR KERE YAPTIRMAK YETERLİ Mİ?

    Yönetmelik değiştikçe testler yeniden yapılıyor. Her depremden sonra deprem yönetmeliği bir öncekinin eksikliğini gidermek için yenileniyor. 

     

     
  • Uzmanlar yanıtlıyor: Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır?

    YENİ EV ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

    Uzmanlara göre yeni ev alırken 2000 yılından sonra inşa edilmiş ve beton kullanılmış bina tercih edilmesi önemli. Bina örnek olarak 2007 yılında yapıldıysa, hazır beton kullanıldıysa, kat mülkiyet tapusu alındıysa, onaylanan projeye uygun yapılmışsa, iskan belgesi varsa ve gereken kontroller yapılsıysa soru işareti olmasına gerek yok.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.