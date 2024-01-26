Uzun süre bilgisayar başında kalmak skolyozu tetikliyor

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Uzun süreli çalışmalarda masamızı yükseltip, belimizi yaklaştırarak, dik pozisyonda çalışmak, omurganın dik pozisyonda olmasını sağlamak gerekiyor. Uygunsuz bir şekilde öne eğilerek, kambur pozisyonunda uzun süre kalmak bizim arzuladığımız bir şey değil. Yüzmenin omuz ve bel kaslarını çalıştırdığı için faydası olduğunu düşünüyoruz ama ispatlanmış şeyler değil bunlar. Yüzmediği zaman hastalık gelişir, yüzdüğü zaman ise skolyoz gelişmez tarzı bir bilgi yok.

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Gençlerin aslında hayatın içerisinde olan sürdürülebilir şeyler yapması gerekir kanaatimce. Ev içerisinde ders çalışan bir çocuğun yapacağı en güzel şey kültür fizik hareketleridir, ev işlerinde annesine yardımcı olmaktır. Yine delikanlı için konuşacak olursak eğer bir bağ, bahçesi varsa da babasına yardımcı olması, salon sporlarını yapması, sırt ve omuz kaslarını güçlendirecektir. Biz bu kasların güçlü olmasını istiyoruz.

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Eski zamanda evdeki en zor işleri yapan gençlerdi ama günümüzde öyle bir hal aldı ki 'Sen okuyorsun, çalışma, karışma' denilmesi gençler açısından iyi değil ve sırt kaslarının zayıf kalmasına sebebiyet veriyor. Ev işlerini yapmayan, umursamayan bir gencin 'Ben okul okuyorum' diye bir kenara geçmesi doğal değil. Bunun omurga sağlığına, skolyoza yansımaları da oluyor" diye konuştu.

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