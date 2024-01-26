Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Uzun süre bilgisayar başında kalmak skolyozu tetikliyor

        Uzun süre bilgisayar başında kalmak skolyozu tetikliyor

        Uzun saatler yanlış duruş şekliyle bilgisayar başında oturmanın skolyozu tetiklediğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fethi Ceylan, gençleri kaslarını güçlendirmeleri konusunda uyardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:25 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Doğuştan oluşabileceği gibi ergenlik döneminde de ortaya çıkabilen, omurganın bir yana eğrilmesi anlamına gelen skolyoza karşı ailelere ve gençlere uyarılarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fethi Ceylan, gençlere spor ve yüzmenin yanı sıra anne ve babalarına ev işlerinde yardım ederek kas yapılarını güçlendirme tavsiyesinde bulundu.

        2

        Prof. Dr. Ceylan, "Günümüzde daha fazla dijital cihazlarla vakit geçiriyoruz. Tabii bu cihazlarla geçirmiş olduğumuz süre çok artarsa, duruş pozisyonunu düzeltmemiz gerekiyor. Saatlerce öne doğru eğilerek kambur bir şekilde kalacak olursak omurga üzerinde olumsuz etkiler yapacaktır. Saatlerce bilgisayar başında ders çalışması gereken bir genç için düşündüğümüzde ders arasında sırt kaslarını güçlendirici egzersizler yaparsa ya da ev işlerinde annesine, babasına yardımcı olursa bu problem oluşturmayacak, sırt kasları güçlü kaldığı için geçici olarak kambur durması omurgasında değişiklik yapmayacaktır. Ama uzun süre kambur pozisyonda kalıp hem de kasların zayıf kalmasını, güçlenmesini sağlamadığımız zaman bunun kalıcı bir şekilde kamburluğa sebebiyet verme ihtimali her zaman var" dedi.

        3

        Gençlere egzersiz yapmanın yanı sıra evdeki işlerle uğraşmanın kasları güçlü tutacağı uyarısında bulunan Ceylan, çalışırken uygun pozisyonda oturmanın önemine de değindi. Prof. Dr. Ceylan, "Masa başında çalışırken koltuğumuz yüksekse, masamız aşağıda ise ister istemez eğilmek zorunda kalacağız ve bu kambur pozisyonda uzun süre kalmamız sırtımız ve belimiz için uygun olmayacak; sırt ve bel ağrılarına, kamburluk gelişmesi ihtimaline sebep olacaktır.

        4

        Uzun süreli çalışmalarda masamızı yükseltip, belimizi yaklaştırarak, dik pozisyonda çalışmak, omurganın dik pozisyonda olmasını sağlamak gerekiyor. Uygunsuz bir şekilde öne eğilerek, kambur pozisyonunda uzun süre kalmak bizim arzuladığımız bir şey değil. Yüzmenin omuz ve bel kaslarını çalıştırdığı için faydası olduğunu düşünüyoruz ama ispatlanmış şeyler değil bunlar. Yüzmediği zaman hastalık gelişir, yüzdüğü zaman ise skolyoz gelişmez tarzı bir bilgi yok.

        5

        Gençlerin aslında hayatın içerisinde olan sürdürülebilir şeyler yapması gerekir kanaatimce. Ev içerisinde ders çalışan bir çocuğun yapacağı en güzel şey kültür fizik hareketleridir, ev işlerinde annesine yardımcı olmaktır. Yine delikanlı için konuşacak olursak eğer bir bağ, bahçesi varsa da babasına yardımcı olması, salon sporlarını yapması, sırt ve omuz kaslarını güçlendirecektir. Biz bu kasların güçlü olmasını istiyoruz.

        6

        Eski zamanda evdeki en zor işleri yapan gençlerdi ama günümüzde öyle bir hal aldı ki 'Sen okuyorsun, çalışma, karışma' denilmesi gençler açısından iyi değil ve sırt kaslarının zayıf kalmasına sebebiyet veriyor. Ev işlerini yapmayan, umursamayan bir gencin 'Ben okul okuyorum' diye bir kenara geçmesi doğal değil. Bunun omurga sağlığına, skolyoza yansımaları da oluyor" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Sacha Boey gelişme!
        Sacha Boey gelişme!
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!