Uzun süre aç kalan kişilerin sağlıklı bir şekilde beslenmesi için vücutta düşük bir enerji değişimi yaratacak şekilde başlamak gerekir. Vitamin takviyesine de beslenme ile başlanmalı ve en az 10 gün devam edilmelidir. Özellikle çok yetersiz beslenen hastalarda kardiyak izleme ile yeniden beslenme yapılması gerekebilir.