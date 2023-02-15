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Uzun süre enkaz altında kalan kişilerde "yeniden beslenme sendromu" görülebilir

Yeniden beslenme sendromu; uzun süre aç kalan kişilerin tekrar yemek yemesiyle oluşan ve hayati tehlikesi olan bir sendromdur. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde enkaz altında uzun saatler kalan depremzedelerde bu sendrom yaşanabilir.

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  • Uzun süre enkaz altında kalan kişilerde "yeniden beslenme sendromu" görülebilir

    Yeniden beslenme sendromu ya da orijinal adıyla refeeding syndrome, uzun süre açlık çeken veya yetersiz beslenen kişilerin yeniden yemek yemesiyle ortaya çıkan metabolik bozuklukların eşlik ettiği, hayatı tehdit eden ciddi bir sendromdur.
  • Uzun süre enkaz altında kalan kişilerde "yeniden beslenme sendromu" görülebilir

    Bu sendrom; İkinci Dünya Savaşı sırasında, uzun süre aç kalan esirlerin tekrar yemek yemesiyle ortaya çıkmış ve açıklanamaz ölümlere neden olmuştur. 
  • Uzun süre enkaz altında kalan kişilerde "yeniden beslenme sendromu" görülebilir

    Peki, bu sendrom tam olarak nedir? Vücut aç kaldığı zaman, açlığa uyum sağlamak için bazı değişiklikler yapar; metabolizmasını yani yiyeceği enerjiye dönüştürme biçimini değiştirir. Yiyeceklerden gelen karbonhidratlar yerine, vücudun kendi yağını ve kasını kullanır.
  • Uzun süre enkaz altında kalan kişilerde "yeniden beslenme sendromu" görülebilir

    Bu, vücudun daha az enerji yakmasını sağlar; bir nevi telefonlarda olan düşük güç moduna benzer şekilde çalışır. Uzun süre yaşanan açlıktan sonra vücuda bir anda giren besinler, metabolizmada ciddi bir dengesizliğe neden olur. 
  • Uzun süre enkaz altında kalan kişilerde "yeniden beslenme sendromu" görülebilir

    Refeeding sendromu, ciddi metabolik değişiklikler ile fizyolojik değişikliklere (aritmiler, bilinçte bozulma-‐koma, nöbetler, kardiyak ve solunumsal depresyon vb.) yol açabilir ve ölümle sonuçlanabilir.
  • Uzun süre enkaz altında kalan kişilerde "yeniden beslenme sendromu" görülebilir

    Uzun süre aç kalan kişilerin sağlıklı bir şekilde beslenmesi için vücutta düşük bir enerji değişimi yaratacak şekilde başlamak gerekir. Vitamin takviyesine de beslenme ile başlanmalı ve en az 10 gün devam edilmelidir. Özellikle çok yetersiz beslenen hastalarda kardiyak izleme ile yeniden beslenme yapılması gerekebilir. 
  • Uzun süre enkaz altında kalan kişilerde "yeniden beslenme sendromu" görülebilir

    Bununla beraber, yeniden beslenme sendromu yaşayan veya potansiyeli olan hastalara, kişisel bir tedavi uygulanır çünkü vücudun verdiği tepki kişiden kişiye göre değişir. 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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