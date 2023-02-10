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Depremden sonra sürekli sallanıyormuş gibi hissetmek normal bir durum

Depremler yıkıcı olsun veya olmasın, kişilerde travmatik izler bırakabiliyor. Depreme maruz kalan kişiler, olay sonrası da uzunca bir süre "sürekli sallanıyormuş" hissi yaşıyor. Tüm bu süreçler yalnızca yaşanan durumun psikolojik bir yansıması.

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  • Depremden sonra sürekli sallanıyormuş gibi hissetmek neden olur, normal mi, ne zaman geçer?

    Depremden sonra o travmanın etkisiyle kişiler birçok karmaşık duygu yaşıyor. Özellikle, depremden sonra da devam eden sürekli sallanma hissi, birçok insanda görülüyor. 

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) uzman klinik psikoloğu Merve Minkari Tunçay, 2020 yılında verdiği bir röportajda deprem sonrası yaşanan süreci anlatıyor. 
  • Depremden sonra sürekli sallanıyormuş gibi hissetmek neden olur, normal mi, ne zaman geçer?

    Tunçay, deprem sonrasında kişilerin; sık sık sarsıntı oluyormuş gibi hissetmek, ufak bir tıkırtıda bile irkilmek, yalnız kalamamak, kabus görmek, yemek yiyememek ve öfkelenmek gibi durumlarla karşı karşıya kalabileceğini, bu durumun belli bir süreye kadar normal olduğunu belirtti.
  • Depremden sonra sürekli sallanıyormuş gibi hissetmek neden olur, normal mi, ne zaman geçer?

    Tunçay, "Deprem, sarsıcı ve travmatik bir deneyim. Ancak bu durum, kalıcı depresyon ve stres bozukluğuna dönüşmemeli. Her şeyden önce kişinin güvende olduğunu bilmesi, bunu hissetmesi çok önemli. Ayrıca, depremi yaşayan kişiler, sosyal etkileşimi sürdürmeye ve depreme ilişkin görüntü, videolara sürekli maruz kalmamaya özen göstermeli” dedi. 
  • Depremden sonra sürekli sallanıyormuş gibi hissetmek neden olur, normal mi, ne zaman geçer?

    Deprem sonrası travmalar normal olsa da ilerleyen günlerde kişi hâlâ normale dönmekte zorlanıyorsa bir uzman desteği alınması gerektiğini vurgulayan Tunçay, aksi takdirde bu durumun zaman içerisinde depresyon, stres bozukluğu gibi durumlara neden olabileceğinin de altını çiziyor. 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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