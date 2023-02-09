Dünya'da hiç deprem olmasaydı ne olurdu?

Tüm dünyada her dakika küçük veya büyük birçok deprem yaşanıyor; bazılarını hissetmiyoruz ama bazıları da çok yıkıcı sonuçlara neden olabiliyor. Peki ya hiç deprem diye bir şey olmasa nasıl olurdu? National Geographic, 2018 yılında yayınladığı bir makalesinde bu soruyu bizim için yanıtlıyor.