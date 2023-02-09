Bina güçlendirme nedir ve nasıl yapılır?

Numunelerden sonra binaya uyacak bir güçlendirme yöntemi seçilir çünkü her yöntem her binaya uygulanmaz. Yanlış uygulanan bir yöntem, binayı depreme karşı daha riskli hale getirebilir.

Güçlendirme çalışmaları; yeni bina inşaatına göre çok daha az maliyetlidir ve yapı, mevcut özelliklerini kaybetmez.