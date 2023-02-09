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Bina güçlendirme nedir ve nasıl yapılır?

Bina güçlendirme çalışmaları; hasarlı veya depreme karşı dayanıksız olan binalar için hayati önem taşıyan bir uygulama. Bu çalışmalar sayesinde binaya en uygun güçlendirme tekniği seçiliyor ve yapı, depreme karşı korunaklı hale getiriliyor.

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  • Bina güçlendirme nedir, nasıl yapılır, önemi nedir, hangi binalara güçlendirme yapılır?

    Ülkemizde meydana gelen depremlerden sonra bazı binalar yıkılmasa da hasar alabiliyor. Bu hasarı önlemek ve binayı depreme karşı hazırlamak için yapılan bina güçlendirme çalışmaları, birçok hayatı kurtarabilecek kritik bir uygulama.
  • Bina güçlendirme nedir, nasıl yapılır, önemi nedir, hangi binalara güçlendirme yapılır?

    Bina güçlendirmesi; binanın yıkılıp yeniden depreme uygun şekilde inşa edilemeyeceği zamanlarda tercih edilen iyileştirmelerdir. 

    Bir binayı depreme karşı güçlendirmek için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemleri uygulamadan önce binanın projesi incelenir ve binadan beton numunesi alınır.
  • Bina güçlendirme nedir, nasıl yapılır, önemi nedir, hangi binalara güçlendirme yapılır?

    Numunelerden sonra binaya uyacak bir güçlendirme yöntemi seçilir çünkü her yöntem her binaya uygulanmaz. Yanlış uygulanan bir yöntem, binayı depreme karşı daha riskli hale getirebilir. 

    Güçlendirme çalışmaları; yeni bina inşaatına göre çok daha az maliyetlidir ve yapı, mevcut özelliklerini kaybetmez. 
  • Bina güçlendirme nedir, nasıl yapılır, önemi nedir, hangi binalara güçlendirme yapılır?

    HANGİ BİNALARA GÜÇLENDİRME YAPILABİLİR?

    - Kısa kolonlara sahip yapılar,

    - Yeteri kadar güçlü malzemelere sahip olmayan binalar,

    - Projesiz olarak inşa edilen binalar,

    - Düzensiz plana sahip olan yapılar,

    - Projeye uygunsuz ve sağlıksız şekilde eklemelerin yapıldığı binalar,

    - Bina yapılırken deprem yönetmeliğine uygun olmayan malzemelerin kullanıldığı binalar,

    - Kullanılan malzemelerin kalite dışında miktar bakımından da zayıf olduğu binalar,

    - İnşaat esnasında zeminin dikkate alınmadığı binalar,

    - Market veya farklı çalışmalar amacıyla mevcut hali korunamayarak kolon ve kirişleri eksiltilmiş binalar.

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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