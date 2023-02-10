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Depremin sarsıntısını kesen sismik izolatör sistemi binaları etkili bir şekilde koruyor

Deprem anında ortaya çıkan yoğun enerji, binaların şiddetle sarsılmasına neden oluyor. Deprem anında sismik izolatörler, yapı ile deprem arasındaki direkt iletişimi keserek, deprem şiddetini azaltıyor.

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  • Depremin sarsıntısını kesen deprem izolatörü nedir, nasıl çalışır, binalara uygulanabilir mi?

    Depreme karşı geliştirilen basit ancak bir o kadar da etkili bir sistem olan deprem izolatörleri, tüm yapıyı depremin yıkıcı etkisinden koruyor.

     
  • Depremin sarsıntısını kesen deprem izolatörü nedir, nasıl çalışır, binalara uygulanabilir mi?

    Yapıda uygun görülen kata, kolonlara veya betorname perdelere yerleştirilen sistemler, deprem ile yapı arasındaki direkt teması kesiyor. 
  • Depremin sarsıntısını kesen deprem izolatörü nedir, nasıl çalışır, binalara uygulanabilir mi?

    Deprem anında yatay olarak hareket eden izolatöler, yumuşak ancak büyük salınım yaparak depremin sarsıntı gücünü emiyor ve o sırada bina içerisinde bulunanlar neredeyse depremi hissetmiyor.
  • Depremin sarsıntısını kesen deprem izolatörü nedir, nasıl çalışır, binalara uygulanabilir mi?

    Normalde bir yapı kendi ağırlığıın onda biri kadar yük taşırken, bu sisteme sahip yapılar bu değerlerin üzerine çıkabiliyor. 
  • Depremin sarsıntısını kesen deprem izolatörü nedir, nasıl çalışır, binalara uygulanabilir mi?

    Sarsıntı yoğunluğunu yüzde 80'e kadar azaltan sismik izolatörler; kimyasallar, pas, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor.  

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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