Uzungöl nerede? Uzungöl hangi şehirde, ilde, bölgede?

Yeşilin her tonunu bir arada barındıran, kartpostallara konu olmuş görüntüsüyle ün kazanan Uzungöl, son yıllarda seyahat sitelerinde en çok tıklanan destinasyonlardan biri haline geldi. Fotoğraflarını görenler, hakkında yazılanları okuyanlar ve oraya gitmek için plan yapanlar, ilk iş olarak Uzungöl’ün hangi şehir sınırlarında yer aldığını sorguluyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda Uzungöl ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

UZUNGÖL NEREDE?

Doğu Karadeniz’in yemyeşil doğasında, bulutların gölgesinde uzanan masalsı bir manzara düşünün… İşte Uzungöl tam da bu hayalin karşılığı. Trabzon’un Çaykara ilçesinde yer alan göl, Karadeniz’in mistik atmosferini en yoğun hissettiren noktalardan biri. Yüksek dağların arasına gizlenmiş bu doğa harikası, yalnızca bir göl değil; köy yaşamı, yöresel mutfak, ahşap mimari ve doğa sporlarıyla bir bütün halinde ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.

UZUNGÖL HANGİ BÖLGEDE?

Uzungöl, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde bulunuyor. Karadeniz’in tipik coğrafi yapısı olan sık ormanlarla kaplı dağlar ve bol yağışlı iklim burada kendini fazlasıyla hissettiriyor. Bölgeye adım attığınız anda havadaki serinlik, çam kokusu ve sisin oluşturduğu gizemli atmosfer Karadeniz’in büyüsünü yaşatıyor. Bu yönüyle Uzungöl, hem yerli turistler hem de Orta Doğu’dan gelen ziyaretçiler için popüler bir destinasyon haline gelmiş durumda.

UZUNGÖL KONUMU NEDİR? Trabzon şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Uzungöl, 1.000 metreyi aşan rakımıyla serin ve temiz havanın hakim olduğu bir noktada yer alıyor. Çaykara ilçesine bağlı olan göl, Soğanlı Dağları’nın eteklerinde, Haldizen Deresi’nin önünü kapatan heyelan sonucunda oluşmuş. Bu özelliğiyle yalnızca doğal güzelliğiyle değil, jeolojik yapısıyla da dikkat çeken bir göl. Konum itibarıyla hem şehir merkezine yakın hem de doğanın içinde izole bir ortam sunması, burayı özellikle hafta sonu kaçamakları için cazip kılıyor. UZUNGÖL ÖZELLİKLERİ Uzungöl’ü özel kılan şey, yalnızca göl manzarası değil; çevresinde şekillenen yaşam kültürü. Ahşap evler, göle yansıyan dağ manzaraları, sabahları gölün üzerine çöken sis bulutları burayı adeta bir tabloya dönüştürüyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde ortaya çıkan renk oyunları, ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektiği anlar arasında. Doğa sporlarına meraklı olanlar için trekking, bisiklet parkurları ve yayla yürüyüşleri öne çıkıyor. Yaz aylarında serin bir kaçış noktası olurken, kışın bembeyaz kar örtüsüyle bambaşka bir atmosfer sunuyor. Yöresel mutfakta ise alabalık, mıhlama ve lahana çorbası gibi lezzetler mutlaka tadılması gerekenler arasında. Ayrıca bölgede gelişen ekoturizm anlayışı sayesinde doğayla uyumlu butik oteller ve pansiyonlar da ziyaretçilere samimi bir konaklama deneyimi sağlıyor.