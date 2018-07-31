V-Varen Nagasaki - Consadole Sapporo maç önü

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. V-Varen Nagasaki, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Consadole Sapporo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. V-Varen Nagasaki 20 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Consadole Sapporo 27 puanda ve 6. sırada. V-Varen Nagasaki son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Consadole Sapporo, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; V-Varen Nagasaki galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Consadole Sapporo galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

V-Varen Nagasaki son haftadaki Kyoto Purple Sanga müsabasında 0-2 yenildi.

Consadole Sapporo, Zweigen Kanazawa karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan V-Varen Nagasaki, 12 gol attı ve 11 gol yedi.

Consadole Sapporo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Consadole Sapporo, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ