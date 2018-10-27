Vaduz - Chiasso maç önü

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Vaduz, 28 Ekim 2018 Pazar günü Chiasso takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 12 puanlı Vaduz 8. sırada bulunuyor, Chiasso 11 puana sahip ve 9. sırada. Vaduz son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Chiasso, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 483 kodlu maçı oynayanlar; Vaduz galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Chiasso galibiyet oranı 4.30.

Vaduz son haftadaki Aarau müsabasında 4-1 yenildi.

Chiasso ise Wohlen maçında 3-0 kazandı.

Vaduz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Vaduz, kendi sahasında 6 gol attı, 6 gol yedi.

Chiasso ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chiasso, 6 gol atarken 10 gol yedi.

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