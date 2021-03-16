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HaberlerGündem3. SayfaVillada dehşet! Son dakika: Antalya'daki aile katliamının detayları belli oldu
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Son dakika haberler... Babasını birinci katta öldürüp, annesi ile ablasının yanına taşımış

Antalya’da oturdukları 3 katlı villada, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldüren Mustafa Gider (40) ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kan donduran olayda Gider'in, tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek kendi yaşamına son verdiği belirlendi. Gider'in, annesiyle ablasını zemin katta öldürdüğü, babasını ise birinci katta öldürüp, onların yanına taşıdığı tespit edildi

Villada dehşet! Son dakika: Antalya'daki aile katliamının detayları belli oldu
Villadaki katliamda kan donduran tespitler!
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DHA

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki 3 katlı bir villada meydana geldi. Villada oturan ailenin oğlu Mustafa Gider'den haber alamayan iki arkadaşı, endişelenip adrese gitti.

DHA'nın haberine göre, Gider'in arkadaşları, villanın balkon kapısını aralayıp baktıklarında, iki kişinin yatak üzerinde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Öldürülen Gamze Gider, Işık Gülsen Gider ve Muzaffer Gider

İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, Muzaffer Gider (73),eşi Işık Gülsen Gider (65) ile çocukları Mustafa ve Gamze Gider’i (45) silahla vurulmuş halde buldu.

Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Katliamı gerçekleştiren Mustafa Gider

BABASINI ALT KATA TAŞIMIŞ

Yapılan incelemede, Mustafa Gider’in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Mustafa Gider'in, babasını birinci katta öldürdükten sonra sürükleyerek zemin kata taşıdığı saptandı.

Annesi ile ablasını zemin katta vurup öldüren Gider'in, pompalı tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek, yaşamına son verdiği tespit edildi. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mustafa Gider’in, bir otelde fotoğrafçılık yaptığı, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bulunduğu ortaya çıktı.

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