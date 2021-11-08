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Vaka sayıları Edirne'de düştü, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları Edirne'de düştü, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi

Vaka sayıları Edirne'de düştü, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi
Vaka sayıları Edirne'de düştü, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Kırklareli ve Tekirdağ'ın da yer aldığını belirtti. Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçen hafta 178,04 iken söz konusu tarihlerde 160,63'e düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları geçen hafta yükselişteyken bu hafta düşüşe geçti.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 4. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre yükseldi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 212,59 iken son verilerde 244,93 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 219,69 iken 250,03'e yükseldi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Kırklareli ve Edirne ilk 10 kent arasında yer alıyor.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle:

7-13 Ağustos 14-20 Ağustos 21- 27 Ağustos 4-10 Eylül 11-17 Eylül 18-24 Eylül 25 Eylül - 1 Ekim 2 - 8 Ekim

9-15 Ekim

 16-22 Ekim 23-29 Ekim
Edirne 74,06 66,46 65,97 61,56 82,40 97,64 171,18 162,59 137,58 178,04 160,63
Kırklareli 56,12 53,91 51,70 57,50 82,10 98,69 200,70 188,26 215,07 212,59 244,93
Tekirdağ 84,82 80,85 85,75 114,70 142,54 140,14 141,06 156,42 190,65 219,69 250,03
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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