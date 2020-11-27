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HaberlerGündemVakaların arttığı Adana'da 'HES Kodu' dönemi
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Vakaların arttığı Adana'da otobüslerde 'HES Kodu' dönemi

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, kısa bir süre sonra ulaşım kartlarına 'HES Kodu'nun entegre edileceğini ve kentteki toplu taşıma araçlarına artık bu şekilde binileceğini söyledi. Öte yandan, kentte korona virüs vaka sayılarının artmasına, ek yoğun bakım yataklarının açılıp camilerden her gün anonslar yapılmasına rağmen birçok vatandaş maske takmıyor. Bir pazarcının 'Neden maske takmıyorsunuz' sorusuna verdiği cevap ise şoke etti: "Esnafın yarısı takıyor, yarısı takmıyor. Ben de takmıyorum. Vakaların artmasından ne korkacağım. Ölüm nereden geliyorsa oradan gideriz kardeşim ya. Ölümden mi korkacağız. Müslüman adam ölümden korkmaz"

Vakaların arttığı Adana'da 'HES Kodu' dönemi
İHA

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, kısa bir süre sonra ulaşım kartlarına 'HES Kodu'nun entegre edileceğini ve kentteki toplu taşıma araçlarına artık bu şekilde binileceğini söyledi.

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, kentte 17 radyonun ortak düzenlediği canlı yayına katılarak soruları cevaplandırdı.

İçişleri Bakanlığı’nın toplu taşımada 'HES Kodu' zorunluluğu sonrası Adana'da da Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalara başladıklarını söyleyen Dr. Nacar, "İlk başta Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve metroda 'Kentkart' üzerine TC kimlik numarasıyla 'HES Kodu' eşleştirmesi yapıyoruz. Buralara binerken eğer kişi pozitif ise veya temaslıysa biniş onayı gelmeyecek. O kişinin de TC kimlik numarası ilgili yasal kuruluşlara aktarılacak. Onun için Adana Büyükşehir Belediyesiyle ortak bir çalışmamız var. Çok yakın bir zamanda bu uygulama devreye girecek. Bu uygulamanın pilot şehirleri var bizde onlardan birisiyiz. Yaklaşık 1 hafta 10 gündür çalışıyoruz. Çok az bir süreç kaldı. HES Kodu uygulamasını başlayacağız” diye konuştu.
Salgında toplumsal bilincin daha fazla olması gerektiğini belirten Halil Nacar, “Herkesin yanına bir uyarıcı yerleştiremeyiz. Toplumsal bilinçlenme ve iş birliği burada devreye giriyor. Maskesini indiren sadece karşıyı değil kendisini de riske atıyor. Burada ne kadar kural koyarsak koyalım iş kişide bitiyor" dedi.

UYARILARA RAĞMEN MASKESİZLER

Öte yandan, son açıklanan verilere göre, vaka artışının yaşandığı iller arasında Adana'da yer alıyor. Ek yoğun bakım yataklarının açıldığı, vatandaşın korona virüs testi için sıraya girip kuyruk oluşturduğu kentte camilerden maske, mesafe ve hijyen konularına uyulması konusunda anonslar yapılıyor. Vaka artışlarına rağmen Adana’da bazı vatandaşlar hala maske ve mesafe kurallarına uymuyor. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir pazarda bazı vatandaşların kurallara uymadan hareket ettiği, görüldü.

Maskesini takan Asuman Kayatürk isimli bir vatandaş artan vakalardan korktuğunu belirterek, “Vatandaşların çoğu kurallara uymuyor. Bizler gördüğümüzü uyarıyoruz ama insanlar işin ciddiyetinde değil. Vakalar da arttı. Çok korkuyorum vallahi. Keşke herkeste korksa ama şaka geliyor insanlara” ifadelerini kullandı.

PAZARCININ ŞOKE EDEN MASKE CEVABI

Maskesini çenesinin altında takan bir pazarcının ise İHA muhabirinin, ‘Neden maske takmıyorsunuz’ sorusuna verdiği, “Esnafın yarısı takıyor, yarısı takmıyor. Ben de takmıyorum. Vakaların artmasından ne korkacağım. Ölüm nereden geliyorsa oradan gideriz kardeşim ya. Ölümden mi korkacağız. Müslüman adam ölümden korkmaz" diye konuştu.

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